Imland-Klinik Eckernförde : Klinikleitung hat Eckernförder Hebammen Wechselangebote gemacht - bisher ohne Resonanz

Geschäftsführung der Imland-Klinik hat den 16 Eckernförder Hebammen angeboten, die Kooperationsverträge auf Rendsburg umzuschreiben - bisher ohne Resonanz.

Eckernförde | Die Geburtshilfe an der Imland-Klinik in Eckernförde soll nach Auskunft von Geschäftsführer Markus Funk dauerhaft geschlossen bleiben. Infolge dessen haben sich zehn der 16 Beleghebammen dazu entschieden, an die Frauenklinik des UKSH nach Kiel zu wechseln und dort die Geburten zu begleiten. Die bestehenden Kooperationsverträge der Imland-Klinik in Eck...

