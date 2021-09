Brandstiftung in Eckernförde : Brennende Mopeds: Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen Tagen sind im Eckernförder Stadtgebiet zwei Kleinkrafträder, also Mofas, Roller oder Mopeds, gestohlen und angezündet worden. Jetzt sucht die Polizei nach Leuten, die etwas darüber wissen.

Eckernförde | In den letzten Tagen haben zwei Kleinkrafträder gebrannt. Die Ursache: Brandstiftung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Brennende Kleinkrafträder im Wismar- und Kakabellenweg Bei der ersten Tat am Sonntag, 26. September, wurde ein Kleinkraftrad in der Zeit zwischen 1.30 und 8.15 Uhr in der Nettelbeckstraße gestohlen. Gegen 8.15 Uhr meldeten dan...

