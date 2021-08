Eckernförder Strand : Luft holen vor dem Jubiläum: Piratenspekatel light mit großem Einsatz vor kleiner Kulisse

Auch wenn die Kulisse und das Programm deutlich kleiner waren: das Piratenspektakel konnte insbesondere die Kinder begeisterten. Die Kornersfjord-Piraten haben Eckernförde für ein Wochenende heimgesucht.

Eckernförde | Auf dem Strandabschnitt am Ostsee Info-Center in Eckernförde sind Plastikpalmen gewachsen. Grasbüschel stecken im gelben Sand, große Zelte, ein Piratenschiff und natürlich – hoch am Mast über dem Krähennest – die Piratenflagge. Für ein Wochenende war Eckernförde wieder Piratenland. Inzwischen zum 24. Mal. Für das Jubiläum im nächsten Jahr hoffen aber ...

