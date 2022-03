Schüler aus Eckernförde : Mit Video: Herzlich willkommen – Laskavo prosymo! Kleiner Sprachkursus mit Julia und Yaroslav

Derzeit kommen viele ukrainische Frauen und Kinder nach Deutschland, auch zu uns in den Norden. Doch wie verständigt man sich mit den geflüchteten Menschen? Julia und Yaroslav (16) helfen uns dabei.

Eckernförde | Der Krieg in der Ukraine betrifft ganz Europa, denn viele Frauen und Kinder haben ihre Heimat verlassen müssen. Einige sind auch bei uns im Norden angekommen und wurden in vielen Gemeinden herzlich begrüßt. Lesen Sie hierzu: Willkommen in Gettorf Hilfe und Unterstützung kommt von vielen Viele Gemeinden haben sich gut auf die Ankunft der ukrai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.