Kleines Wunder in Damendorf : Mutterkuh bringt Drillinge zur Welt – alle haben überlebt

Eine Kuh auf dem Hof von Jürgen Mahrt-Thomsen hat ohne Hilfe auf der Weide Drillinge geboren. Alle Kälber sind gesund.

Damendorf | Bauer Jürgen Mahrt-Thomsen fährt nicht oft mit Ehefrau Heike übers Wochenende weg. Er wusste, dass eine seiner Mutterkühe mit der Nummer 37008 trächtig war und in der nächsten Zeit die Geburt anstehen sollte. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war die Tatsache, dass Kuh Nummer 37008 für eine kleine Sensation in Damendorf sorgen würde. ...

