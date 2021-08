SHMF in Altenhof : Treffend, spitz und doch humorig: Sternstunde mit Klavierkabarettist Bodo Wartke

Der Künstler gastierte im Rahmen des Schleswig-Holstein-Musikfestivals in Altenhof vor Hunderten von Gästen mit seinem neuen Programm „Wandelmut“ – open air.

Altenhof | Bodo Wartke in Altenhof – open air vor Hunderten von Gästen – das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) machte es am Dienstag möglich. Ein großes und unvergessliches Event – es fand diesmal nicht wie gewohnt in der Konzertscheune statt, sondern unter freiem Himmel mit dem prächtigen Gutshaus als Kulisse – coronagerecht. Lesen Sie mehr: ERSTES SH...

