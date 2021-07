Rieseby : Deswegen werden 180 Kubikmeter Beton für Abwasser benötigt

Rund 3,5 Millionen Euro kostet der Neubau eines Abwasserreinigungsreaktors an der Kläranlage der Schleigemeinde. Die neue Anlage soll zum Dezember in Betrieb gehen. Die Fertigstellung wird erst für April 2022 erwartet.

Rieseby | Rund 180 Kubikmeter Beton sind im neuen Reaktorklärbecken an der Riesebyer Kläranlage verbaut worden. In der Vorwoche war die Verschalung an dem Becken mit 20 Metern Durchmesser und sechs Metern Höhe entfernt worden. Die Arbeiten an der Großbaustelle mit Gesamtkosten von rund 3,5 Millionen Euro liegen im Zeitplan, wie Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.