Ahlefeld-Bistensee : Schutzsuche im hohen Gras: Drohnentechnik bewahrt Kitze vor sicherem Mähtod

Seit zwei Jahren gibt es den Verein „Kitzrettung Hüttener Berge“. Die ehrenamtlichen Mitglieder sind von Mai bis Mitte Juli im Einsatz, um Jungtiere auf den Wiesen aufzuspüren. 374 Kitze wurden 2021 bereits gefunden.

Ahlefeld-Bistensee | Erst wenige Wochen alt, leben Rehkitze äußerst gefährlich, wenn sie sich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen aufhalten. Sehr oft sind sie mit ihrem Muttertier auf Wiesen anzutreffen, in denen das Gras hochsteht. Ist die Ricke unterwegs und lässt ihren Nachwuchs allein, duckt dieses sich bei Gefahr so tief in das Gras, dass es nicht zu sehen ist. ...

