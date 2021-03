Kita-Verband Nordschwansen : 2,1 Millionen Euro für neue Kita in Dörphof - der Entwurf für drei Gruppen steht

Nun beginnt die Detailplanung für das Gebäude mit 630 Quadratmetern Nutzfläche. Fertigstellung bis Ende 2022 angedacht.

Dörphof | Viel Platz und alle Möglichkeiten für eine breite pädagogische Arbeit, die bekommt Marlene Hinrichsen, Leiterin der Kita Pezzettino, im neuen Kindergartengebäude in Dörphof. Der Kindergarten-Zweckverband Nordschwansen fasste in dieser Woche den einstimmigen Beschluss, das neue Gebäude in Dörphof hinter der Niederlassung der HaGE zu bauen. Der Ausschuss...

