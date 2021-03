Gemeindevertretung Osterby : Reicht der neue 800.000 Euro Kita-Anbau aus?

Kosten und Zeitplan für „Mäuseburg“-Anbau passen. Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät zeigt es: Es wird gerast im Ort.

Osterby | Seit Anfang März wird am kommunalen Osterbyer Kindergarten Mäuseburg am neuen Anbau gebaut. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass im Herbst der Bedarf an Betreuungsplätzen größer sein wird als die Anzahl der Plätze, die im Anbau geschaffen werden. Osterbys Bürgermeister Heino Bothmann gab in seinem Bericht zur ersten Gemeindevertretersitzung in dies...

