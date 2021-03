Kinderbetreuung in Kosel : Wer schafft zügig Kita- und Krippenplätze?

Zwischen Kirchengemeinde Kosel und Gemeinde Kosel schwelt ein Streit. Der Bedarf nach mehr Kita-Gruppen ist bekannt.

Kosel | Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder, vor allem für U3-Kinder, ist groß. Der Bedarfsplan für die Gemeinde sieht nach Berechnungen der Amtsverwaltung in Rücksprache mit dem Kreis als Jugendhilfeträger den Bedarf für zweieinhalb und drei Gruppen. Es gibt derzeit eine Gruppe und eine halbe Nachmittagsgruppe. In den kommenden Jahren wird mit einem jä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.