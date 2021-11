Benefiz-Aktion in Eckernförde : Warum alle im Fahrschulzentrum Nord jetzt Weihnachtsgeschenke für Kinder packen

Der Inhaber vom Fahrschulzentrum Nord, seine Fahrlehrer und Fahrschüler wollen Kindern aus finanziell schwachen Familien ein schönes Weihnachtsfest bereiten und planen eine Benefiz-Aktion.

Eckernförde | Die Idee, Kindern aus finanziell schwächeren Familien in Eckernförde ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten, kam Tim Clausen, Inhaber vom Fahrschulzentrum Nord in der Riesebyer Str. 35, nicht von ungefähr. Immerhin war er mehr als acht Jahre als Jugendgruppenleiter in der Rendsburger Bugenhagen-Kirche ehrenamtlich tätig und kümmerte sich dort berei...

