Ehrenamt in Waabs : Katrin Barg löst Michael Brief an der Waabser DRK-Spitze ab

Mit Katrin Barg und Patricia Bruns rücke jüngere Mitglieder in den DRK-Vorstand nach. Michael und Elvira Brief legen Vorstandsämter nach Wegzug aus Waabs nieder. Verein hofft auf Zeit nach der Coronapandemie.

Waabs | Von einem Generationswechsel im Vorstand des DRK Waabs spricht der scheidende Vorsitzende Michael Brief. Nach sieben Jahren an der Spitze des 115 Mitglieder starken Ortsvereins stellte er sein Amt zur Verfügung. Zur neuen Vorsitzenden wählten die 32 Teilnehmer der Hauptversammlung Katrin Barg. Lesen Sie weiter: Erstmals ein Mann an der DRK-Spitze ...

