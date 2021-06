Eckernförde : Orgelmatinee mit Stücken von italienischen Meistern in St. Nicolai

Kirchenmusikdirektorin Katja Kanowski und Geigerin Gabriele Steinfeld spielen halsbrecherisch-virtuose Passagen, aber auch dahinschmelzende Töne.

Eckernförde | Die erste Orgelmatinee in der St.-Nicolai-Kirche nach langer Zeit findet am kommenden Sonnabend, 19. Juni, um 11 Uhr mit einer genussvollen musikalischen Reise nach Italien mit Werken für Barockvioline und Orgel statt. Weiterlesen: Mit Live-Musik lässt „UnoDuoTrio“ die Coronazeit in Eckernförde vergessen Dahinschmelzende Klänge Melodien und H...

