Eckernförde : Kateryna Gratschow hilft ihren Landsleuten auf der Flucht aus der Ukraine

Kateryna Gratschow ist in Kiew geboren und lebt seit zehn Jahren in Deutschland. Die Osdorferin arbeitet als Migrationsbeauftragte bei UTS und hilft nun ihren Landsleuten auf der Flucht aus der Ukraine.

Eckernförde | Kateryna Gratschow macht sich Sorgen. Um ihre Eltern, ihre Großmutter, um Freunde und Bekannte. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit zehn Jahren in Deutschland und arbeitet als Migrationsberaterin beim Verein „Umwelt - Technik - Soziales“ (UTS) in Eckernförde. Doch ihre Familie ist in der Ukraine, zum Teil nicht weit entfernt von umkämpften Gebieten. De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.