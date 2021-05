Fischbrötchen und Salzkaramell : Der nächste Ostsee-Roman von Jane Hell ist erschienen

Eine Karrierefrau auf dem Weg zur Beförderung – ein Survivaltraining in Eckernförde soll dabei helfen.

Eckernförde | Für die karriereorientierte Katharina gibt es nichts Erstrebenswerteres als ihre Beförderung und so arbeitet sie im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Umfallen. Von ihrem Chef angespornt, will sie daraufhin ihre körperliche Verfassung stärken und bucht ein Survivaltraining in Eckernförde. Ein Outdoortraining soll helfen Kurzerhand reist Katharina...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.