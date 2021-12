Eckernförde : Mit dem Seniorenförderverein nach Peru und in die Mongolei

Das Programm des Seniorenfördervereins für 2022 ist fertig. Für die Mitglieder geht es wieder in exotische Länder oder per Schiff in die kroatische Inselwelt, aber auch ins Ohnsorg-Theater oder nach Pellworm.

Eckernförde | Der Ortsverband Eckernförde des Senioren-Fördervereins bietet seinen Mitgliedern für das Jahr 2022 wieder ein breites Veranstaltungsangebot an. Dazu zählen gesellige Zusammenkünfte, Ausflüge in die nähere Umgebung, kulturelle Höhepunkte, sportliche Aktivitäten, sowie kleinere und größere Reisen. Lesen Sie auch: Karl-Heinz Rüter hat die Republik ein...

