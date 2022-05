Karby : Gibt es mehr Sicherheit durch einen Kreisverkehr?

In Eigenregie will die Gemeinde an der Kreuzung K62 und Brodersbyer Straße ein Baugebiet mit 23 Grundstücken in zwei Bauabschnitten erschließen. Dazu gehört auch ein Kreisverkehr, dessen Dimension jetzt geprüft wird.

Karby | Die Gemeinde Karby sieht Bedarf für ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.