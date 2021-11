Karate : Felix Lehmann gewinnt Gold beim Wado-Europa-Cup – Sophie Schumacher auf Platz 5

Direkt bei seinem ersten Start beim Europa-Cup sicherte sich Felix Lehmann die Goldmedaille beim internationalen Karateturnier in Sachsen-Anhalt. Sophie Schumacher verpasste dieses Mal den Sprung auf das Siegerpodest.

Halle | Die „48. European Wado Kai Championship“, ähnlich einer Karate-Europameisterschaft, fanden 2021 in Halle an der Saale statt. Ausgerichtet wurde dieses große und internationale Turnier von der „Federation of Wado Kai Europe“ (FWE), die auch jährlich den von der Wertigkeit her noch wichtigeren Europa-Cup veranstaltet. Weiterlesen: Fuji Yama nimmt Tra...

