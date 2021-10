Serie „Eckernförder Köpfe“ : Big Business: Wie Markus Slevogt die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen voranbringt

In der Serie "Eckernförder Köpfe" gewährt uns Dr. Markus Slevogt Einblicke in seine beeindruckende berufliche Karriere, die ihn bis zur Präsidentschaft der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer geführt hat.

Eckernförde | Auf einer riesigen, schwarz bemalten Holztafel in der Jungmannschule prangt noch immer der rote Abdruck einer Hand, die, genau wie all die anderen bunten Hände, 1990 hier ihr Abitur schrieb. Sie gehört Dr. Markus C. Slevogt (51), Präsident der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer. Jetzt steht er im Wohnzimmer seines Elternhauses in Eckernfö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.