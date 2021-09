MINT-Festival Louisenlund : Forschungsprojekte, die gut für die Umwelt sind und das Leben sind

In Louisenlung haben am Wochenende 22 Schulen aus dem ganzen Land ihre naturwissenschaftlichen Forschungsprojekte vorgestellt. Die gastgebende Stiftung Louisenlund war mit vier eigenen Projekte am Start.

Güby | Die technischen und naturwissenschaftlichen Fächer an den Schulen sollen durch praxisbezogenen Angebote attraktiver und lebendiger werden. Am Wochenende fand in Louisenlund an der Schlei das erste „MINT-Festival“ statt, um junge Forscherinnen und Forscher aus ganz Schleswig-Holstein zusammenzubringen. Initiator ist das Bildungsministerium. MINT-Off...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.