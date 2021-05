Jubiläum in Eckernförde : Deswegen bietet das Friseurhandwerk für Elke Schröder den schönsten Beruf

Der Salon Haarkunst Nommels Elke Schröder feierte am 1. Mai sein 20-jähriges Jubiläum. 90 Prozent sind Stammkunden.

Eckernförde | Einen Betrieb in der Corona-Pandemie aufrecht zu erhalten, ist eine echte Aufgabe. Auch für Friseurmeisterin Elke Schröder (61), die am Dienstag mit ihrem Friseursalon Haarkunst Nommels Elke Schröder ein Jubiläum feiert. Aber sie ist zuversichtlich und tatkräftig: Wer den kleinen Salon in der Ostlandstraße betritt, spürt sofort die persönliche Atmosph...

