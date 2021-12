B203 in Goosefeld : Joggerin findet weibliche Leiche im Straßengraben

Eine nur leicht bekleidete Frau liegt tot im Straßengraben. Offenbar ist sie erfroren.

Goosefeld | An der B 203 in Höhe Goosefeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurde am Sonnabendmorgen (4. Dezember) gegen 7.45 die Leiche einer leicht bekleideten Frau entdeckt. Ein Joggerin hatte den leblosen Körper der 54-Jährigen im Straßengraben gefunden und hatte den Notruf verständigt. Die tote Frau sei nur spärlich bekleidet gewesen, berichtet die Polizei. ...

