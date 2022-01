Eckernfördes Bürgermeister : Jörg Sibbel übernimmt Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände

Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel hat für das Jahr 2022 den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände übernommen. Er folgt damit auf Reinhard Sager, Landrat des Kreises Ostholstein.

Eckernförde | Der Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände wurde am Dienstag turnusgemäß vom Schleswig-Holsteinischen Landkreistag an den Städtebund Schleswig-Holstein übergeben, dessen Vorsitzender Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel ist. Weiterlesen: Sibbel: Neuer Chef des Städtebunds Gemeinsame Interessenvertretung In der Arbeits...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.