Modellregion Eckernförde : Corona: Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin niedrig

Insgesamt haben sich in 15 Tagen 11.115 Menschen testen lassen. Vier davon sind positiv.

Eckernförde | Seit Beginn der Modellregion am 19. April bis zum Abend des 3. Mai haben sich in Eckernförde nach Angaben des Kreisgesundheitsamts 11.115 Menschen einem Corona-Schnelltest an einer der zwölf Teststationen unterzogen. Vier Einheimische wurden dabei positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Eckernförde liegt weiterhin bei 4,6. Für den Kre...

