Eckernförder Innenstadt : Parkplatzärger: SPD-Fraktion schaltet sich ein und will Betroffene nachträglich anhören

Die SPD-Fraktion kündigt Antrag für die nächste Bauausschusssitzung am 2. November an: Gewerbetreibende, Ärzte und Beschäftigte sollen nachträglich konsultiert werden.

Eckernförde | Die SPD-Fraktion hat nach den Protesten der Gewerbetreibenden in der Innenstadt angekündigt, sie nachträglich in die Umsetzung der veränderten Parkregelung – Streichung von rund 90 öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt und Umwidmung in Anwohnerparkplätze – einbinden zu wollen. Betroffene sollen nachträglich gehört werden Um dieses von der S...

