Segelclub Eckernförde : Ingrid Mohr geht in den Ruhestand

Die gute Seele des Vereins widmet sich nach 25 Jahren beim SCE nun ihrem Campingplatz und Sport.

Eckernförde | Nach über 25 Jahren ist die Büromitarbeiterin des Segelclubs Eckernförde, Ingrid Mohr, am Mittwoch in den Ruhestand gegangen. Die in Eckernförde geborene Ingrid Mohr hat nach einer 23-jährigen Arbeitszeit bei der Firma Werner Blöcker am 1. Januar 1996 ihre Tätigkeit beim Segelclub Eckernförde aufgenommen. Dabei erwies sie sich nach Angaben des Vorstan...

