In eigener Sache : Tragischer Tod eines jungen Mannes: Zurückhaltung ist das Gebot der Stunde

Am Montag ist ein 22-jähriger Mann freiwillig aus dem Leben geschieden. Nur weil es eine große Suchaktion gab, wurde überhaupt im Zusammenhang mit diesem Suizid berichtet - allerdings in der gebotenen Zurückhaltung.

Eckernförde | Normalerweise finden Sie an dieser Stelle unsere tägliche „Guten Morgen“-Kolumne. Danach war uns heute nicht zumute. Am Montagabend hat ein junger Mann seinem Leben ein Ende bereitet. Er hatte seinen Suizid in einem Abschiedsbrief angekündigt. Darüber wäre nie berichtet worden. Suizide sind persönliche Verzweiflungstaten, die im Regelfall nicht ans...

