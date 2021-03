Kindertagesstätte Brennofenweg : Corona-Fall in Eckernförder Kita nach Schnelltest früh erkannt – 29 Personen in Quarantäne

Am Mittwoch wurde eine Betreuerin positiv getestet. Das Gesundheitsamt organisiert nun weitere Maßnahmen.

Eckernförde | Nun ist es leider wieder passiert: Nachdem es bereits in der evangelischen Kita in Borby im November 2020 einen Corona-Fall bei einem Kind gab, in der Folge aber keinen weiteren Fälle bei Erzieherinnen und Kindern festgestellt wurden, hat es nun die städtische Einrichtung im Brennofenweg erwischt. Gesundheitsamt ordnet in 29 Fällen Quarantäne an Weiter...

