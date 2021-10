Altstadtimmobilien Eckernförde : Nachdrehe: Wird auch das Wohn- und Geschäftshaus in der Kieler Straße 25 abgerissen?

Nach dem Verkauf des Altstadtgebäudes im Rosengang 10 möchte das Eckernförder Textilunternehmen nun auch sein Herrenmodengeschäft in der Kieler Straße 25 mitsamt der Nebengebäude, Parkflächen und Garagen verkaufen.

Eckernförde | In der Eckernförder Innenstadt steht seit Längerem ein großes Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Lage zum Verkauf. Für das Wohn- und Geschäftshaus in der Kieler Straße, dessen Grundstück den Rektorgang entlang bis in die Gudewerdtstraße in der Eckernförder Altstadt reicht, wird bei Immoscout 24 ein Kaufpreis von 6,5 Millionen Euro aufgerufen. Tex...

