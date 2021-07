Eckernförder Kinderärzte : Darum empfehlen Dr. Regina Bahr und Dr. Sven-Arne Zeller Impfungen für Kinder und Jugendliche

Die Eckernförder Kinderärzte befürworten die Impfungen für junge Menschen ab 12 Jahren. Auch, wenn die Stiko noch keine Impfempfehlung ausgesprochen hat. Die Medikamente seien zugelassen und gut verträglich.

Eckernförde | Die Experten in Sachen Kinder- und Jugendgesundheit sind die Kinderärzte. Auch in Sachen Corona. Die augenblickliche öffentliche Diskussion um die Impfung von Kindern und Jugendlichen ist dort bereits vor längerer Zeit ausgiebig geführt worden. In den beiden angefragten Eckernförder Kinderarztpraxen werden Kinder und Jugendliche bereits seit April gei...

