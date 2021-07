Feuer auf Feldern - mit Video : Dürre und Funkenflug: Bei der Ernte gerieten in Schwansen zahlreiche Getreideflächen in Brand

Für Landwirte und Feuerwehren in Nordschwansen war es ein heftiges Wochenende. Brennende Gerstenfelder sorgten unter anderem für Einsätze in Sinkental, Steinerholz oder Alt Dörphof.

Thumby / Winnemark / Dörphof | Am Freitag und Sonnabend standen in den Gemeinden Dörphof, Thumby und Winnemark mehrere Gerstenfelder in Flammen. Die Getreideernte läuft zurzeit auf Hochtouren. Immer wieder passierte es, dass durch das Schneidwerk des Mähdreschers ein Funke auf einem Stein ausgelöst wurde. Dieser Funke reichte aus, um das Stroh in Flammen zu setzen. Lesen Sie auc...

