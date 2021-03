Eckernförde : Strandkörbe mieten über die Handy-App „BeachBuddy“

Bisher konnte man Tageskörbe nur über die Tourist-Info mieten. Künftig geht das auch per Handy schon von zu Hause aus.

Eckernförde | Die Strandkorbvermietung in Eckernförde wird digital. In Zukunft kann man sich den Weg in die Tourist-Info sparen und seinen Tages- oder Wochenstrandkorb auch außerhalb der Öffnungszeiten direkt am Strand oder schon von zu Hause aus mieten. Weiterlesen: Wieder Strandkorb-Sonderangebot für Einheimische Per App mieten, öffnen und verschließen Möglich mac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.