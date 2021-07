Eckernfördes Piratenspektakel : Mit Video: Wie die Piraten die Gardisten überrumpeln und anschließend Hochzeit feiern wollen

Das Piratendorf steht bereits, am Freitag ist mit unangenehmem Besuch am Eckernförder Strand zu rechnen. Das Piratenspektakel trägt seinen Namen nicht von ungefähr, und so ist bis Sonntag mit einigem Rabatz zu rechnen.

Eckernförde | Eckernförde bleibt für die Piraten ein lohnendes Ziel. Und wenn die Anzeichen nicht täuschen, haben sie sich das kommende Wochenende für das Ostseebad vorgemerkt. Sie haben bereits ihr Camp am Strand aufgebaut, in dem sie sich auf mögliche Kämpfe mit den Rotröcken der Stadtgardisten um Commodore Blattschuss alias „Die lange Tom“ und den Eckernförder F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.