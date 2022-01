Impfstelle Eckernförde : Am Sonnabend heißt es in der Willers-Jessen-Schule: Freies Impfen für alle ohne Anmeldung

Die Impfstelle in der Willers-Jessen-Schule in Eckernförde bietet am Sonnabend einen offenen Impftag ohne Anmeldung an. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech (für unter Dreißigjährige) und Moderna (Ü 30).

Eckernförde | Die Impfstelle in der Willers-Jessen-Schule in der Eckernförder Innenstadt ist seit dem 5. Januar in Betrieb. Seitdem wird dort täglich von 10.30 bis 19.30 Ihr geimpft: Biontech für die Impflinge unter 30 Jahren, Moderna für die über Dreißigjährigen. Lesen Sie weiter: Nur Lob nach dem Start: Das schätzen die Geimpften an der neuen Impfstelle ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.