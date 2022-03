Impf-Drive-In Eckernförde : Am Südstrand wird wieder gegen Corona geimpft – diesmal auch mit Novavax

Am kommenden Wochenende nimmt der Impf-Drive-In am Südstrand noch einmal Fahrt auf. Diesmal gibt es neben Biontech und Moderna auch den Novavax-Impfstoff. Es sind Erst-, Zweit- und auch Boosterimpfungen möglich.

Eckernförde | Am kommenden Wochenende wird am Südstrand wieder durchs offene Autofenster gegen Corona geimpft. Erneut bietet Veranstalter Daniel Spinler an seiner Teststation auf der „Panzerplatte“ neben der WTD 71 die Möglichkeit, sich die Spritze geben zu lassen, egal, ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung. Erstmals wird auch der Wirkstoff von Novavax angeboten. ...

