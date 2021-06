Eckernförde : Corona-Imfpung per Drive-In: 250 Leute holen sich den Pieks durch die Autoscheibe

Die Corona-Impf-Aktion von Dr. Thomas Wagner am Test-Drive-In am Südstrand wurde am Wochenende von ungefähr 250 Leuten angenommen. In zwei Wochen wird die Aktion vielleicht mit Biontech-Impfstoff wiederholt.

Eckernförde | Es war die Wiedergeburt des Manta-Arms: Wer sich am Wochenende am Südstrand gegen Corona impfen ließ, musste noch nicht einmal aus dem Auto aussteigen, sondern nur den Arm lässig aus dem Fenster halten. Ein Pieks von Dr. Thomas Wagner und 15 Minuten warten – fertig. Weiterlesen: Corona-Impfung: Astrazeneca für alle beim ersten „Impf-Drive-In“ am Sü...

