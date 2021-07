Imland Kliniken : Ministerpräsident Daniel Günther: Erst Auswertung des Gutachtens, dann Gespräche mit Imland

Ministerpräsident Daniel Günther kündigte an, nach einer sorgfältigen Auswertung des KPMG-Gutachtens für Gespräche mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde über die Zukunft der Imland-Kliniken zur Verfügung zu stehen.

Eckernförde | Ministerpräsident Daniel Günther hat am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, für Gespräche mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde als Träger der Imland-Kliniken zur Verfügung zu stehen. Lesen Sie weiter: Imland am Abgrund: Welcher Weg führt aus der Existenzkrise in eine gesicherte Zukunft? Ebenso interessant: Wie die Entscheidungsträger zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.