Wählergemeinschaft zu Imland : Reinhard Jentzsch verurteilt Vorpreschen der CDU und will Klinikstandort Eckernförde ausbauen

Dr. Reinhard Jentzsch (WGK), hat das "Vorpreschen der CDU" noch vor der Vorstellung der Bedarfsanalyse scharf kritisiert. Zusammen mit "Gleichgesinnten" will er den Klinikstandort Eckernförde sogar noch ausbauen.

Eckernförde | Die Wählergemeinschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde (WGK) hat das „medienwirksame Vorpreschen der CDU“ hinsichtlich der Vorstellung der Medizinstrategie der Imland-Klinik am vergangenen Sonnabend noch vor der Klausurtagung der Imland-Geschäftsführung mit den Mitgliedern des Hauptausschusses des Kreistages „aufs Schärfste verurteilt“. Das erklärte am So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.