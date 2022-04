Bürgermeisterwahl am 8. Mai : Im Livestream: Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Eckernförde

Die vier Kandidaten stehen fest, aber wer von ihnen wird neuer Bürgermeister in Eckernförde? Kurz vor der Wahl am 8. Mai bewerben sich die Amtsanwärter noch einmal in einer Podiumsdiskussion. Seien Sie im Livestream dabei!

Eckernförde | Livestream 02 Am 8. Mai geht es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.