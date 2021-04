3. Handball-Liga : TSV Altenholz empfängt nach dem Berlin-Debakel nun den OHV Aurich im Ligapokal

Im dritten Spiel des Ligapokals hofft Trainer André Lohrbach auf eine Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche.

Altenholz | Konstanz ist nach mehreren Monaten ohne Wettkampf wohl das wenigste, was man derzeit von einer Handball-Mannschaft erwarten kann. Und genau so zeigte der TSV Altenholz dann auch im Ligapokal des Deutschen Handballbundes (DHB) in seinen ersten zwei Spielen zwei verschiedene Gesichter. Auf einen Kantersieg gegen den extrem schwachen und nicht drittligar...

