Kaltenhofer Moor in Felm : So möchte Ikea Kiel mit der Vernässung von Mooren den Klimaschutz fördern

Mit 5000 Euro unterstützt das schwedische Möbelhaus die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein bei der Renaturierung von Mooren, beispielsweise des Kaltenhofer Moores in Stodthagen.

Felm | Mit einer Spende von 5000 Euro unterstützt Ikea Kiel die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein in der Renaturierung von Mooren. Ein Beispiel ist das renaturierte Kaltenhofer Moor in Stodthagen. Für den Klimaschutz wurde in dem ehemals künstlich entwässerten Gebiet der natürliche Wasserhaushalt wiederhergestellt. Ein entwässertes Moor gibt laufend Tr...

