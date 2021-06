Hüttener Berge : Nach langer Corona-Pause - Das Husky-Team Hüttener Berge trainiert wieder

Seit einigen Wochen darf Britta Dunker wieder mit ihren Huskys Gruppenangebote anbieten. Sie hat die Hoffnung, dass jetzt bald wieder viele Angebote der Husky-Farm coronaconform machbar sind. Hilfen bekommt sie durch einen Förderverein.

Hütten | Ein Hoffnungsschimmer für viele Betriebe stellen die Lockerung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dar. Vor allem Betriebe, die sich an der frischen Luft engagieren, schöpfen Hoffnung. So auch Brita Dunker, die in den Hüttener Bergen eine Husky-Farm betreibt. Als Britta Dunker vor mehr als 15 Jahren begann, für die Eckernförder Zeitung und die Lan...

