ÖPNV Hummelfeld und Fleckeby : Dauerbrenner Busverbindungen – der Kreis will nachbessern

Eltern aus Fellhorst und Fleckeby beklagen Probleme in der Schülerbeförderung. Jetzt soll es Änderungen geben.

Hummelfeld / Fleckeby / Hütten | Anja Maria Sell, Friederike Körfer und Florian Wolf aus Fellhorst verstehen die Buswelt nicht mehr. Bis 2020 konnten ihre drei Kinder, die das Schulzentrum-Süd in Eckernförde besuchen, in Fellhorst in den Bus einsteigen und nach Eckernförde fahren. Durch den neuen ÖPNV im Kreis Rendsburg-Eckernförde hält in dem kleinen Ort kein Bus mehr. Zwei Alternat...

