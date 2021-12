Hummelfeld : Warum die neue Gemeindestraße nur 100 Meter lang ist und Philosophengang heißt

Hummelfeld ist um eine Straße reicher und verfügt jetzt insgesamt über acht Straßen. Eine Kostensteigerung gibt es bei der Sanierung der 400 Meter im Möhlenbek. Zurzeit erstellt der Gartenbauer noch Zäune und Wälle.

Hummelfeld | Das Schild ist nagelneu und glänzt dementsprechend noch. Philosophengang steht darauf zu lesen. „Der Philosophengang ist die achte Straße in unserem Gemeindegebiet“, erklärt Bürgermeister Dirk Harder. Das Besondere an dieser Straße: Sie ist nur 100 Meter lang. Lesen Sie mehr: HUMMELFELD WILL WEITER WACHSEN: Die Gemeinde Hummelfeld will die 300 Einw...

