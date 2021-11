Seebataillon Eckernförde : Warum die Soldaten des Seebataillons für ein großes Kinderheim im Libanon die Laufschuhe schnüren

600 Soldaten erliefen eine Spendensumme von bisher 1500 Euro - gespendet werden kann noch bis Montag - für das einzige Heim für behinderte Kinder im Libanon, zu dem die Soldaten eine enge Bindung haben.

Eckernförde | Die Soldaten des in Eckernförde stationierten Seebataillons sind weltweit im Einsatz und bekommen dadurch Einblicke in Lebenswirklichkeiten anderer Länder, die sonst kaum jemand hat. Das Seebataillon ist unter anderem Bestandteil des 48. Deutschen Einsatzkontingents des UNIFIL-Einsatzes (United Nations Interim Force in Lebanon) im Libanon. Seit 15 Jah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.