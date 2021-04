Hütten / Eckernförde : Deswegen feiern Georg Schütte und Henrike Appel gleich drei Jubiläen

Mit Formen, Farben, Raumausstattung sowie Möbelpolsterung kennen sich die Gestalterin und der Meister bestens aus.

Hütten/Eckernförde | 2021 ist ein besonderes Jahr für Georg Schütte. Im September feiert der Raumausstattermeister sein 50-jähriges Berufsjubiläum, am 1. März bereits seine 40-jährige Geschäftstätigkeit in der Gemeinde Hütten. Am 1. April vor zehn Jahren gründete er mit Henrike Appel auf Carlshöhe in Eckernförde den Betrieb „Stoffkultur“, weshalb nun auch sie ein kleines ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.