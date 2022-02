Polizei sucht Zeugen : Raubüberfall auf Tankstelle Holzbunge B203: War es der Messer-Räuber aus Kiel?

Am Montagabend überfiel ein Täter die Tankstelle an der Bundesstraße, bedrohte die Angestellte und entkam mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Für sachdienliche Hinweise wurde eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt.

Holzbunge | In Holzbunge wurde die Tankstelle an der B203 am frühen Montagabend, 21. Februar, überfallen. Nach Auskunft der Polizei betrat ein maskierter Täter gegen 18.35 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Er bedrohte die 24-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer. Trotz einer anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter mit der Beute in e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.