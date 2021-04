Holzbunge : Deswegen testet die Feuerwehr ab sofort selbst

Übungsabende unter Coronabedingungen: Wehrführer Björn Schröder bietet den Mitgliedern jetzt zusätzlich Selbsttests an.

Holzbunge | Für Anna Hensen ist an diesem Abend alles Premiere: Zum ersten Mal nimmt die Studentin an einem Übungsabend der Freiwilligen Feuerwehr teil. Als sei das nicht schon aufregend genug, darf die 25-Jährige auch gleich ihren ersten Corona-Selbsttest durchführen. Lesen Sie mehr: Corona-Schnelltests in Fleckeby: In 15 Minuten liegt das Ergebnis vor Aber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.