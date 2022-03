GWU-Projekt Schleswiger Straße : Vorbereitungen für Bau von Mehrfamilienhäusern in Eckernförde: Zufahrt Holweg gesperrt

Wegen der anstehenden Arbeiten für den Neubau von vier Mehrfamilienhäusern in der Schleswiger Straße und im Holweg ist die Zufahrt Holweg gesperrt.

Eckernförde | Das Genossenschaftliche Wohnungsunternehmen (GWU) bereitet die Bauflächen für den Bau von drei Mehrfamilienhäuser in der Schleswiger Straße und eines Gebäudes im Holweg vor. Geplant ist dort der Bau von 34 Wohnungen in vier Gebäuden und einer zentral vom Holweg anzufahrenden Tiefgarage. Holweg: In diesem Jahr keine Zufahrt mehr in die Schleswiger S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.